Ağrı’da saman fiyatları arttı

Ağrı’da bu yıl mevsim koşulları nedeniyle tarım alanlarından elde edilen samanın az olması nedeniyle saman fiyatları yükseldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Şanlıurfa ve Güneydoğu illerinden saman satıcıları Ağrı’ya akın etti. Yaklaşık bir aydır Şanlıurfa’dan getirilen onlarca tır saman, pazara gelen vatandaşlara satılıyor. 70 kuruştan satılan yerli saman ile 55-60 kuruşa satılan Şanlıurfa samanı arasında rekabet yaşanıyor.

Geçmiş yıllarda yerli samanın kilosunun 20 kuruştan satıldığını söyleyen Ahmet Demirkol adlı vatandaş, saman fiyatlarının pahalı olduğunu söyledi. Şanlıurfa samanının normal fiyatının 25 kuruş olduğunu dile getiren Demirkol, mesafenin uzak olması nedeniyle Şanlıurfa samanının fiyatının yüksek olduğunu belirtti. Samanın oldukça pahalı olması nedeniyle günlerdir pazarda beklediğini kaydeden Demirkol, “Şanlıurfa’da samanın kilosu 25 kuruştan satılırken aynı saman Ağrı’da 65 kuruşa satılıyor. Ben gerçeği söylüyorum, yerli saman ile Şanlıurfa samanı alıp birbirine karıştıran vatandaşlarda samanı 70 kuruştan satıyorlar. Saman pahalıdır, hayvan ucuz, saman pahalıdır. Bu sene böyle saman fiyatları yükseldi, son 5 yıldır saman fiyatları uygundu. Böyle giderse samanın fiyatı 1 lirayı bulacak. Yerli saman 70-75 kuruş, Şanlıurfa biçer samanı ise 50-60 kuruş arasında değişiyor. Tırlarla buraya gelen Şanlıurfalılar en fazla bir gün bekliyorlar. Yarına hiçbir şey kalmaz, hepsini satarlar. Burada onlarca tır dolusu Şanlıurfa samanı var” dedi.

"Şanlıurfa samanı olmasa yerli saman 1 liradan aşağı olmaz"

17 yıldır saman işleri ile uğraştığını ifade eden Gökmen Ataş ise, Şanlıurfa’dan saman satmak için kente gelenlerin mağdur olduğunu ifade etti. Şanlıurfa samanının yerli saman fiyatını dengelediğini aktaran Ataş, ”Şanlıurfa’dan buraya saman gelmese yerli samanın kilosu 1 liraya kadar yükselir. Onlar Şanlıurfa’dan kalkmış buraya gelmişler, kalacak yerleri, banyoları, ihtiyaçlarını giderecek yerler yok. Bizim buradaki vatandaşlar diyor ki, Şanlıurfalıların gelip saman satmaları nedeniyle biz samanımızı satamıyoruz. O zaman siz de yerli samanı ucuz verin ki millette Şanlıurfalılardan saman almasın. Bir haftadır burada tozun toprağın içerisinde bekliyorlar. Saman fiyatlarının kilosu 55-60 kuruştur. Ağrı samanına biraz talep var, ama Şanlıurfa samanı olmasa yerli saman 1 liradan aşağı olmaz. Gariban vatandaşlar yerli saman alacağına daha uygun fiyata Şanlıurfa samanı alıyorlar. İki samanda biçer samanıdır, aynıdır. Halbuki Şanlıurfa samanı daha kalitelidir” ifadelerini kullandı.