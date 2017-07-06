Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 14:56

Ağrı’da sıcak hava etkili oluyor

Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar yükseldiği Ağrı’da vatandaşlar serinlemek için parklara akın etti.

Ağrı’da sıcak hava etkili oluyor

06 Temmuz 2017 14:56


Afrika sıcaklarının etkili olduğu Ağrı’da Son yılların en sıcak ve bunaltıcı günlerini yaşanıyor. Sıcak havalardan korunmak isteyen 7’den 7’e Ağrılı vatandaşlar, parklardaki gölgeliklere sığındı. Parkta, aileleri ile birlikte gelen çocuklar daha çok oyun oynamayı tercih ederken, yetişkin insanlar ise kavurucu sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda dinleniyorlar. Parka ailesi ve çocukları ile gelen Mustafa Taşdemir adlı vatandaş Ağrı’da uzun yıllardır böyle bir sıcaklık görmediğini bu sıcaklığında günlük hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Hava sıcaklığı nedeniyle günlük hayatta verimli çalışmadıklarını ifade den Taşdemir, “Yaklaşık olarak son 10 gündür havalar çok sıcak, bu sıcaklığın birkaç gün daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bende ailem ve çocuklarımla vakit geçirmek ve sıcaktan zarar görmemek için bu parka geldik. Dışarıda çarşıda ve ya caddelerde gezemiyoruz, bunalıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla öğlen vakti dışarıya çıkmamayı tercih ediyoruz, işlerimizi ikindi vakti veya akşamüzeri hallediyoruz. Sıcak havalar en çok çocukları ve yaşlı vatandaşlarımızı olumsuz etkiliyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
AĞRI NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:39
  • Öğle :12:24
  • İkindi :16:21
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!