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Ağrı'da trafik kazası: 3 yaralı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Diyadin ilçesi kaplıca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere, ilçede şifalı su olarak da bilinen kaplıca yolu mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde zincirleme kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince ambulans ile Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi odluğu bildirildi.

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