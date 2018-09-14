Ağrı'da trafik kazası: 3 yaralı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyadin ilçesi kaplıca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere, ilçede şifalı su olarak da bilinen kaplıca yolu mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde zincirleme kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince ambulans ile Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi odluğu bildirildi.