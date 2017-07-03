Ağrı’da uçkun köküne yoğun ilgi

Ağrı’da Mayıs ve Haziran aylarında dağlarda ve kırsal alanlarda yetişen uçkun kökü vatandaşlar tarafından toplanılarak şehir merkezinde tezgâhtarlık yapan kişilerce satılıyor. Uçkun kökünün vatandaşlar tarafından başta kanser, şeker ve çeşitli hastalıklara iyi geldiği ifade ediliyor. Yayla muzu olarak ta bilinen uçkun yüksek kesimlerde ve dağlarda yetişiyor. Alpaslan Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Arpacıoğlu adlı vatandaş Eski Van Caddesi’nde uçkun kökü satarak evine ekmek götürüyor. Uçkun köküne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Arpacıoğlu, satışlardan oldukça memnun olduğunu söyledi. Uçkun kökünün toplanmasının oldukça zahmetli olduğunu dile getiren Arpacıoğlu, “Biz uçkunu köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan alıyoruz. Zaten vatandaşlar tarafından uçkun ve kökünün birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Yıllardır araba tezgâhtarlığı yapıyorum, her yıl bu zamanlar uçkun kökü ve çeşitli bitkiler satıyorum. Vatandaşlarımızı da düşünerek elimizden geldiği kadarıyla uygun bir fiyata satmak için gayret gösteriyoruz” dedi.