Ağrı’da “Yeni Türkiye Yeni Gelecek” Konferansı

Gençlik merkezi spor salonunda yapılan konferansa Kredi ve Yurtlar Kurumu Ağrı İl Müdürü Cihan Demir, yazar Mehmet Acet ve gençler katıldı. Konferansta konuşan Kredi ve Yurtlar Kurumu Ağrı İl Müdürü Cihan Demir,”Geleceğimizin teminatı toplumun emaneti olan siz sevgili gençlerin, iyi ile kötü olanı ayıracağı, doğru olana yöneleceği ve kendinizi sürekli ilimle yoğurup, güzel ahlak sahibi insanlar olarak yetiştireceğiniz bir oluşuma bir düşünce sistemine olan ihtiyacımızı her çeçen gün daha da artmaktadır. Yeni Türkiye’nin yeni geleceği sizlersiniz. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan siz öğrencilersiniz. Özgüveninizi diri tutun ve kaybetmeyiniz, yeni Türkiye’nin yeni geleceğinin mimarları siz olacaksınız, onun için çok çalışmamız gerekir”dedi.

Yazar Mehmet Acet ise, yeniden yapılanma sürecinde uluslararası sistem ile yönetim modellerini iyi tanımaları, küreselleşen dünyanın var olan sorunlarını öğrenmeleri ve bu sorunlara çözüm önerileri getirebilmeleri amacıyla bilgiler verildi. Mevcut yönetim sistemi ile sistem değişikliğini değerlendiren Acet, tarihsel gelişimi içerisinde devlet ve hükümet sistemleri, güçler birliği ve güçler ayrımına dayalı sistemler ve bunlardan parlamenter sistem ile başkanlık sistemlerinin yapısı hakkında bilgiler verdi. Program sonunda Kredi ve Yurtlar Kurumu Ağrı İl Müdürü Cihan Demir, yazar Mehmet Acet’e hediye takdim etti.