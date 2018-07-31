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31 Temmuz 2018 14:34

Ak Parti Ağrı Milletvekili Çelebi: "Çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatak sayısı artıyor"

AK Parti Ağrı Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesi’nde çocuklara yönelik yoğun bakım ünitesi eksikliğini giderebilmek için, Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile gerekli iznin alındığını açıkladı.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Çelebi:

31 Temmuz 2018 14:34


Çelebi yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:


"İlimiz toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller arasında olup, yoğun bakım ihtiyacı olan çocuk ve yeni doğanların il dışı sevk oranı arttığı gibi, bu sevklerde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Ağrı Devlet Hastanesi bünyesinde mevcut 4 olan Çocuk Yoğun Bakım yatak sayısı 10’a , 10 olan yeni doğan yoğun bakım yatak sayısının 31’e toplamda 14 olan çocuk ve yenidoğan yoğun bakım yatak sayısının 41’e çıkartılması için Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izin alınmıştır. Yatak artışı tamamlandıktan sonra ilimizdeki çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı tamamen karşılanmış olacaktır."




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