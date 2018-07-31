Çelebi yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"İlimiz toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller arasında olup, yoğun bakım ihtiyacı olan çocuk ve yeni doğanların il dışı sevk oranı arttığı gibi, bu sevklerde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Ağrı Devlet Hastanesi bünyesinde mevcut 4 olan Çocuk Yoğun Bakım yatak sayısı 10’a , 10 olan yeni doğan yoğun bakım yatak sayısının 31’e toplamda 14 olan çocuk ve yenidoğan yoğun bakım yatak sayısının 41’e çıkartılması için Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izin alınmıştır. Yatak artışı tamamlandıktan sonra ilimizdeki çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı tamamen karşılanmış olacaktır."