AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi’den Ağrı’ya çifte müjde

Ş mülkiyetinde bulunan Ağrı Şeker Fabrikası uhdesindeki Ağrı Merkez Yolugüzel Köyünde bulunan 32 dönümlük taşınmazın Adalet Sarayı Kompleksi, 68 dönümlük taşınmazın ise İl Emniyet Müdürlüğü Kompleksi yapılmak üzere tahsislerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gazetecilere açıklama yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi,Adalet Sarayı ve İl Emniyet Müdürlüğü komplekslerinin tahsisi için uzun süredir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Milletvekili adaylığım sürecinde Adalet Sarayı ve İl Emniyet Müdürlüğü komplekslerinin tahsisi için görüşmelerde bulunmuştuk. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının alınması için başta önceki dönem Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınarak, Şeker Fabrikasına ait taşınmazlar Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na tahsisleri gerçekleşti. Taşınmazın Adalet Bakanlığı’na tahsisi gerçekleşmiş oldu. İnşallah bundan sonraki gayret ve çabamız 2019 yılı yatırım programına alarak ilimize yakışan, içerisinde idari bina, lojman ve sosyal donatıları olacak şekilde planlanacak bir Adalet Sarayını Ağrı’mıza kazandırmak olacaktır. İçerisinde İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat kampüsü, atış poligonu ve polis lojmanı olarak planlanacak İl Emniyet Müdürlüğü kompleksi içinde 2019 yatırım programına almak içinde elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İki hizmet yerleşkesi ile hemşerilerimiz daha modern bir yapıda hizmet alacak, kurumlarımızda daha modern bir yapıda hizmet verecektir” dedi.

Ağrı için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Çelebi, “Ağrı’mıza yeni kamu yatırımlarını kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz Ağrı’mıza kamu yatırımlarından daha fazla pay almak olacaktır “şeklinde konuştu.