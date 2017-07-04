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04 Temmuz 2017 11:22

AK Parti Ağrı teşkilatı Vali Elban’ı ziyaret etti

AK Parti teşkilatı göreve başlayan Ağrı Valisi Süleyman Elban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Ağrı teşkilatı Vali Elban’ı ziyaret etti

04 Temmuz 2017 11:22


AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, İl Başkanı Kemal Atmaca, Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç, Taşlıçay İlçe Başkanı İsmet Taşdemir, Eleşkirt İlçe Başkanı Aytekin Arslan, Hamur İlçe Başkanı Übeyit Bağlan, Diyadin İlçe Başkanı Uğur Özmen, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed İkbal Gülçin, İl ve İlçe teşkilatları ile birlikte Vali Elban’ı makamında ziyaret etti. Ak Parti Teşkilatı olarak yapılacak bütün çalışmalarda destek olacaklarını belirten AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Vali Elban’a yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Ziyaret ve iyi niyet temennilerinden dolayı teşekkür eden Vali Elban ise, birlikte vatandaşların beklediği hizmetleri kazandırmak için iş birliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.




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