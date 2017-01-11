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11 Ocak 2017 17:50

AKET’ten İshakpaşa Sarayı Fotoğraf Sergisi

AKET’ten İshakpaşa Sarayı Fotoğraf Sergisi

11 Ocak 2017 17:50

Ağrı Kültür Eğitim Turizm ve Gençlik Derneği (AKET), İshak Paşa Sarayı fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisini açtı.
Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve Ağrı Valiliğince finanse edilen “Aket Gençlik Evi” projesi kapsamında düzenlenen serginin kurdelesini İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut ve AKET Başkanı Serdar Yıldız birlikte kesti. Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında düzenlenen açılış etkinliğinde konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, gençlik derneklerinin Ağrı’nın değerlerinin tanıtılması noktasında yapacakları her faaliyeti destekleyeceklerini söyledi. Bulut, “Biz gençlerin faaliyetlerini önemsiyoruz. Dernek olarak İshakpaşa Sarayı özelinde bir fotoğraf sergisinin açılmış olması, bizim çalışmalarımızda sivil toplumun da destek olması, bizlere ayrıca mutluluk veriyor. Ağrı’nın kültürüne, Ağrı’nın değerlerine katkıda bulunacak kim olursa her daim ona destek olmaya hazırız” dedi.
AKET Başkanı Serdar Yıldız ise, proje kapsamında dernek üyelerinin İshak Paşa Sarayında çektikleri fotoğrafları sergilediklerini belirterek, “Fotoğrafları satarak, elde edilen gelirlerle Halep için destek olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Sergi bir hafta boyunca açık kalacak.



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