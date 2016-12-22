ASP İl Müdürü Erim göreve başladı

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmetşafi Erim göreve başladı.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya’nın Mersin iline görevlendirilmesinden dolayı boşalan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevine Mehmetşafi Erim atandı. Göreve geldikten sonra bir açıklama yapan Erim, “Ağrı’yı sosyal politikalar alanında daha ileri seviyeye götürmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız. Özellikle son yıllarda devletimizin aileye vermiş olduğu önem ve destekler, ülkemizi önemli bir düzeyde ileriye taşımıştır. Bizde bu fırsatlardan yararlanarak, Bakanlığımızın talimatları ve diğer paydaşlarımızın desteği ve STK’ların katkılarıyla ilimizi sosyal politikalar yönünde daha da ileriye götürmek için Bakanlığımızın taşra teşkilatı yönetmeliğinde belirtilen görevlerimizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevine başlayan Mehmetşafi Erim, “Görevlendirilmemizdeki desteklerinden dolayı Bakanımıza, milletvekilimize, valimize ve il başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak atanan Veysel Topkaya’ya da Ağrı’da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunarak, yeni görevinde başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.