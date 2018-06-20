Bakan Arslan’dan kaybolan Leyla’nın ailesine destek telefonu

Bayramın ilk günü ailesi ile birlikte gittiği Bezirhane Köyü’nde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan minik Leyla’yı bulmak için herkes seferber olurken, bir destek de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi. Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir’i arayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Arslan, aileye her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Arama çalışmaları için ne yardım gerekiyorsa vermeye hazır olduklarını belirten Bakan Arslan “Küçük kızımızın bulunması için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah en kısa zamanda kızımızın bulunacağını ümit ediyorum. Bende bölgenin bir insanı olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım” dedi.

Bakan Arslan’ın verdiği destekten dolayı teşekkür eden baba Nihat Aydemir, kızının kaçırıldığına inandığını söyledi.