Başkan Vekili Erat asfalt çalışmalarını inceledi

Erkan İsa Erat Tutak İlçe merkezinde yapımına başlanan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Tutak Merkez Köprüden başlayıp İlçe Merkezine doğru devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Erat yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların geç saatlere kadar sürdüğü bilgisini alan Erat daha sonra çalışmaları izleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Erat “Sizler hizmetin en iyisine layıksınız. Sizlerden bu moral ve desteği aldıkça bizler daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.