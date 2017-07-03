Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 11:00

Başkan Vekili Erat asfalt çalışmalarını inceledi

Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan V.

Başkan Vekili Erat asfalt çalışmalarını inceledi

03 Temmuz 2017 11:00

Erkan İsa Erat Tutak İlçe merkezinde yapımına başlanan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.


Tutak Merkez Köprüden başlayıp İlçe Merkezine doğru devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Erat yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların geç saatlere kadar sürdüğü bilgisini alan Erat daha sonra çalışmaları izleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Erat “Sizler hizmetin en iyisine layıksınız. Sizlerden bu moral ve desteği aldıkça bizler daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
AĞRI NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:24
  • Güneş :04:38
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:21
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!