Koro Şefliğini Öğretim Görevlisi Memmedali Memmedeliyev’in yaptığı, Öğretim Görevlileri Mehriban Ağayeva ile Özden Özdemir’in koordine ettiği konseri sarayı gezmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistte beğeniyle izlerken öğrencilerin mezuniyet coşkularına halaylara eşlik ederek ortak oldular.

Yaklaşık üç yıldır Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksek Okulu kampüsünde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Okul Müdürü Doç. Dr. M.Salih Geçit, bu yıl düzenlenen mezuniyet kutlamaları çerçevesinde İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ve Doğubayazıt Kaymakamlığının yanı sıra Müzik Eğitimi Bölümü hocaları ve öğrencilerinin de destekleriyle İshakpaşa Sarayı’nda mini bir Türk Halk Müziği Konseri düzenlendiklerini söyleyerek; “Rektörlüğümüz ve kaymakamlığımızın katkılarıyla düzenlenen bu güzel etkinlikte ilçe halkımızı, ilçemize ve sarayımıza ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri okulumuzla tanıştırıp bir araya getirerek güzel bir kompozisyon oluşturduk. Hem öğrencilerimiz mezuniyetlerini gönüllerince yaşama imkanı buldular hem de yöre halkımız ve turistler güzel bir etkinlikle Doğubayazıt’ı tanıma şansını yakalamış oldular. Güzel bir coğrafyada yaşamanın sevincini türkülerimizle anlattık. Mekan olarak İshakpaşa Sarayı ile de bir turizm ve eğitim çağrısı yapıyoruz. Özellikle bölgemizde yaşayan gençlerimizi İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksek Okulu şemsiyesi altında görmeyi diliyor ve bekliyoruz” diye konuştu.

Turistik gezi için Doğubayazıt’a geldiğini ve konseri izleme fırsatı bulduğunu ifade eden Hayriye Birelma ise düzenlenen etkinlikten oldukça keyif aldıklarını belirterek İshakpaşa Sarayı’nda bir Türk Halk Müziği Konseri ile karşılanmanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek konseri düzenleyen akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti.