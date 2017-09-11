Doğubayazıt’ta bin 150 karton kaçak sigara yakalandı

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı İl Jandarma ekiplerince Doğubayazıt ilçesine bağlı Tanıktepe köyü sınırları içerisinde yapılan yol kontrol uygulamasında, Doğubayazıt - Ağrı istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada şüpheli bir şahsa ait olan valizlerde 550 karton kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Doğutepe köyü mevkiinde yapılan başka bir yol kontrol uygulamasında, Doğubayazıt - Ağrı istikametinde seyir halinde olan bir minibüste gerçekleştirilen aramada 600 karton kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.