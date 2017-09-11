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11 Eylül 2017 14:32

Doğubayazıt’ta bin 150 karton kaçak sigara yakalandı

Ağrı Doğubayazıt ilçesinde Tanıktepe Köyü kırsalında yol arama kontrol noktasında durdurulan bir otobüste 550 karton kaçak sigara yakalanırken, Doğutepe köyü kırsalında ise bir minibüste yapılan aramada 600 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Doğubayazıt’ta bin 150 karton kaçak sigara yakalandı

11 Eylül 2017 14:32


Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı İl Jandarma ekiplerince Doğubayazıt ilçesine bağlı Tanıktepe köyü sınırları içerisinde yapılan yol kontrol uygulamasında, Doğubayazıt - Ağrı istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada şüpheli bir şahsa ait olan valizlerde 550 karton kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.


Açıklamada, merkeze bağlı Doğutepe köyü mevkiinde yapılan başka bir yol kontrol uygulamasında, Doğubayazıt - Ağrı istikametinde seyir halinde olan bir minibüste gerçekleştirilen aramada 600 karton kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.


Olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.




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