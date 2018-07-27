Doğubayazıt’ta kazara vurulduğu öne sürülen genç öldü

Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt’ın Bozkurt köyü kırsalında meydana gelen olayda, yakın arkadaş olan Volkan K. (17) ile M.T.(17) hayvanları otlatmak için yaylaya çıktı. İddiaya göre yaylada M.T.’nin oynadığı tüfek kazara ateş aldı. Bu sırada tüfekten çıkan merminin kafasına isabet ettiği Volkan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yayladaki diğer çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yeri incelemesinin ardında Volkan K.’nın cenazesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan M.T.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.