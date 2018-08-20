Gümrük Bölge Müdürü’nden köy çocuklarına laptop bağışı kampanyası

Türkiye genelinde diğer yüzlerce bürokrat ve yöneticinin örnek aldığı kampanyayı İstanbul’da tanıdığı gazeteci Dursun Boran‘ın tavsiyesi ile başlatan Dara, yakın dostlarının ve meslektaşlarının kullanmadığı, fazla laptopları kargo ile Ağrı’ya getirtip, köy muhtarları nezaretinde, köy okulu öğrencilerine bağışlıyor. Gürbulak Gümrüğünde göreve başladıktan sonra, çok sayıda uyuşturucu, kaçak eşya yakalayan Dara, şair ruhlu bürokrat olarak tanınıyor.Boş zamanlarında milli ve dini günler için şiirler yazıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı şiir Külliyenin sosyal medya sayfasında yayınlandı. Dara, bugün Doğubeyazıt ilçesina bağlı 250 nüfuslu Gürbulak Köyü’nde Muhtar M.Ali Gültekin ile 3 ayrı ailenin çocuğuna İstanbul’dan gönderilen 3 laptop ve notbooku Nursema Uçar, Hivanur Gültekin, Muhammed Ali Boran adlı ilköğretim öğrencilerine hediye etti.

Çocukların aileleri anlamlı bağış için gümrük teşkilatına teşekkür ettiler. Gümrük Müdürü laptop kampanyasının genişleyerek devam edeceğini, gelecek neslin teknolojiyi iyi kullanması, kotlama programlarını öğrenmeleri gerektiğini hatırlattı.