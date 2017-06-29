İl Müdürü Kenan Engin personellerin bayramını kutladı

Bayramlaşma törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri Katıldı. Bayramlaşmada tüm personellerle tek tek bayramlaşan İl Müdürü Engin, Ramazan bayramının birlik, beraberlik ve bir arada kaynaşma ruhunu öne çıkardığını belirterek, dostlukların pekiştiğini, dayanışmanın arttığını söyledi. Engin, “Bütün çalışma arkadaşlarımın bayramını tebrik eder, nice bayramları birlik, beraberlik ve huzur içinde geçirmemizi temenni ediyorum” dedi

Engin daha sonra, Şube Müdürleri ile birlikte kuruma ait bütün birimleri gezerek tüm personelleri odalarında ziyaret ederek bayramlarını tek tek kutladı.