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21 Aralık 2016 20:52

Kardan kapanan yolları açıp hastaları hastaneye ulaştırıyorlar

Kardan kapanan yolları açıp hastaları hastaneye ulaştırıyorlar

21 Aralık 2016 20:52

Patnos İlçe Özel İdaresi ve 112 ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen zor şartlar altında ulaştıkları hastaları hastaneye yetiştiriyor.
Patnos’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları kapanan köylerdeki hastaların imdadına Patnos İlçe Özel İdaresi ve 112 ekipleri yetişiyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri kar yağışı devam ederken kapalı köy yollarını açarak 112 ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağlıyor, 112 ekipleri de yapılan ilk müdahalenin ardından hastaları hastanelere ulaştırıyor.
Patnos merkeze bağlı Yukarıgöçmez köyünde de banyoda kayıp düşen ve baygınlık geçiren hastaya ulaşmak için harekete geçen İlçe Özel İdare ekipleri,
zor şartlar altında kardan kapanan köy yolunu açtı, 112 ekipleri de Fatma Çarboğa isimli hastayı hastaneye yetiştirdi.
İlçe merkezine bağlı Uzunca köyünde ise doğum sancıları başlayan Demet Çınar (29) isimli kadın ekiplerin yolları açması sonucu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hasta yakınlarından Veysi Çarboğa, yollarının açılmasında büyük çaba gösteren İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür ettiğini söyleyerek, “Gelinim baygınlık geçiriyordu hastaneye ulaştırma şansımız yoktu. Bizde İlçe Özel İdare ekipleri ve 112’yi aradık. Uzun uğraşlar sonucunda yollarımızı açıp hastamızı hastaneye yetiştirdiler. Hastamızın durumu şimdi çok iyi. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.



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