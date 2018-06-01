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01 Haziran 2018 09:48

Kaymakam Özderin iftarda ev ziyaretleri yapıyor

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin Ramazan ayı nedeniyle ilçede belirlenen ailelere misafir oluyor.

Kaymakam Özderin iftarda ev ziyaretleri yapıyor

01 Haziran 2018 09:48

Taşlıçay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının tespit ettiği ailelerin iftar sofralarına misafir olan ilçe Kaymakamı Özderin burada halkın sorunlarını dinleyerek çözümler buluyor.


İlçe Kaymakamı Özderin fırsat buldukça iftarlarda ilçe halkının sofrasına oturarak devlet, millet birlikteliği için ziyaretlerde bulunuyor.


Özderin, "Ramazan Ayı boyunca vatandaşlarımızın evlerine konuk oluyoruz, Devletimizin yanlarında olduğunu, Devletin kapısının herkese açık olduğunu belirtiyoruz, ilçede Ac kalan Açıkta kalan herkesten sorumlu olduğunu belirtiyoruz, hem güzel sohbetler ediyor, hemde halkın beklentisini öğreniyoruz." dedi.




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