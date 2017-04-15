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15 Nisan 2017 11:12

Kaymakam Özderin korucularla yemekte bir araya geldi

Taşlıçay İlçesi Kaymakamı Enver Özderin, Taşlıçay’da göreve yeni başlayan 150 köy korucusuyla yemekte bir araya geldi.

Kaymakam Özderin korucularla yemekte bir araya geldi

15 Nisan 2017 11:12


Taşlıçay Hürriyet Mahallesinde bir salonda köy korucularına verilen yemeğe Kaymakam Enver Özderin, AK Parti Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, kurum amirleri ve yeni göreve başlayan 150 köy korucusu katıldı. Programda konuşan Kaymakam Enver Özderin, korucuların bulundukları coğrafyayı çok iyi bildiklerini ve korucuların çok önemli bir etken olduğunu söyledi. Korucuların yaptıkları görevin kutsal olduğunu ifade eden Özderin, “Vatanımızın her karış toprağı için canını hiçe sayan nice şehitler vermiş bu ülke için sizlerde, bu yola başlamış ve bu kutsal görevi üstlenmişsiniz, bundan dolayı hepinize bu ülkenin bütün fertleri can borçludur. Bu kutsal görevinizde başarılar diler her zaman yanınızda olduğumu belirtmek isterim” dedi.




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