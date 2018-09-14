Kaymakam Sarı, Okul Güvenliği Toplantısı yaptı

Eleşkirt halk eğitim merkezi konferans salonunda yapılan toplantıda Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı okul idarecilerine yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerinde bulunarak konuşma gerçekleştirdi.2017-2018 Eğitim öğretim yılında yapılan çalışmaları anlatan Kaymakam Sarı 2018/2019 eğitim öğretim yılında hep birlikte yapılan çalışmaların üzerine eklemeler yaparak öğrencileri ;Eğitim, sanat,müzik , spor gibi sosyal alanlarda doğru kanalize ederek ,topluma faydalı,ahlaklı bireyler olmaları için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Sarı 'nın konuşmasının ardından ;ilçe milli eğitim müdürü Burhan Kurt,Emniyet amiri Recep Kartal,Jandarma Komutanı Destan Saatçılar,İlçe Sağlık Müdürü Ahu Sarı ,İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürü Sebahattin Güzel tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında kurumlarınca yapılan çalışmalar ve 2018/2019 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi vermeleri sonrasında program sona erdi.