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Kaymakam Sarı, Okul Güvenliği Toplantısı yaptı

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı 2018/2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle ilçe merkez ve köy okullarında görev yapan idarecilerle bir araya gelerek Okul güvenliği toplantısı yaptı.


Eleşkirt halk eğitim merkezi konferans salonunda yapılan toplantıda Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı okul idarecilerine yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerinde bulunarak konuşma gerçekleştirdi.2017-2018 Eğitim öğretim yılında yapılan çalışmaları anlatan Kaymakam Sarı 2018/2019 eğitim öğretim yılında hep birlikte yapılan çalışmaların üzerine eklemeler yaparak öğrencileri ;Eğitim, sanat,müzik , spor gibi sosyal alanlarda doğru kanalize ederek ,topluma faydalı,ahlaklı bireyler olmaları için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.


Kaymakam Sarı 'nın konuşmasının ardından ;ilçe milli eğitim müdürü Burhan Kurt,Emniyet amiri Recep Kartal,Jandarma Komutanı Destan Saatçılar,İlçe Sağlık Müdürü Ahu Sarı ,İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürü Sebahattin Güzel tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında kurumlarınca yapılan çalışmalar ve 2018/2019 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi vermeleri sonrasında program sona erdi.

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