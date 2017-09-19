Konservatuvar hayalinden vazgeçerek kardeşlerini okutuyor

Müzik sevdasından da vazgeçemeyen Kaya, “Bağlama çalmak benim için bir aşktır. Hiçbir zamanda bırakacağım bir şey değildir” dedi.

Ağrı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden Bilal Kaya adlı vatandaş, 2001 yılında Naci Gökçe Lisesi’nde okurken en büyük hayali üniversite sınavına girip konservatuvar bölümünü okumaktı. Ailesinin maddi durumu gittikçe kötüye giden ve okuyamaz duruma gelen Kaya, henüz lise birinci sınıftayken okulu bırakmak zorunda kaldı. Ailesine yardımcı olmak ve kardeşlerini okutturmak isteyen Kaya, 15 yaşındayken Sanayi Sitesi’nde bulunan oto motor ustalarının yanında yaz kış demeden ailesine ekmek götürmek için çalıştı. Küçük yaşlarda ailesinin ağır yükünü sırtlanan Kaya, bir yandan da içinde olan müzik sevgisini dindiremedi. Bir yıl çalıştıktan sonra kendisine bağlama alan Kaya, daha sonra işinin ustası oldu. Aynı sitede iş yeri açan ve işinin ustası olan Kaya, hiçbir yerde bağlama eğitimi almadan yüzlerce parçayı bağlama ile çalıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Kaya, anne babasının ev ihtiyaçlarını karşılayarak öğrenci olan 2 kardeşini de okutuyor.

"Okuyamadığım için bağlama ile yetiniyorum"

17 yıldır oto tamirciliği yaptığını dile getiren Kaya, okul okuduğunda hedefinde konservatuvar bölümünü okumak olduğunu söyledi. İmkanların el vermediğinden dolayı okuyamadığını ve bu nedenle oto tamirciliği mesleğinde çalışmaya başladığını belirten Kaya, “İmkanlar el vermediği için oto motor tamirciliğini seçtim. Mesleğimi de seviyorum. Aynı zamanda bağlama çalmak benim için bir hobi, boş zamanlarımı bağlama çalarak geçiriyorum. 15 yaşındayken yaz tatilinde oto tamirci ustalarının yanında çalışıyordum. Bu mesleği sevdim, benim için güzel bir meslek olabileceğini ve ileride bu mesleği yapabileceğimi düşündüm. Müziğe olan hevesimi hiçbir zaman yitirmedim ve kendimi bağlamaya adadım. Boş zamanlarımı bağlama çalarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

"En büyük hayalim konservatuvar bölümünü okuyup bir müzik alanına yerleşmekti"

En büyük hayalinin konservatuvar okuyup müzik alanında ilerlemek olduğunu hatırlatan Kaya, “Yapmış olduğum bu meslek sayesinde 2 evi geçindiriyorum. Eşim, annem, babam ve 2 tane öğrenci kardeşim var, onlara bakmakla yükümlüyüm. Geçimimizi bu meslekten sağlıyorum. En büyük hayalim konservatuvar bölümünü okuyup bir müzik alanına yerleşmekti. Fakat okuyamadığım için bağlama ile yetiniyorum. 6 kardeşiz, 3 erkek, 3 kız, kızlar evlendiler. Ben de evliyim 2 çocuğum var, biri anaokuluna başlayacak, onlara bakıyorum. Aileme ve kardeşlerime bakmak için lise 1’inci sınıfta okulumu yarıda bırakmak zorunda kaldım. Güzel bir mesleğim var. Benim için bağlama bir aşktır ve bağlamayı çalmak herkese nasip olmaz. Bağlama çalmak isteyen bir insanın öncelikle hevesli olması gerekiyor. Çünkü bağlama bir çocuk gibidir, siz onu konuşturdukça o size konuşur. Ben de bağlamayı sevdiğim için çalıyorum. Herhangi bir bağlama eğitimi almadım. Aynı zamanda sayısızca parça biliyorum. Dinlediğim bir enstrümanı birkaç kez dinledikten sonra bağlamaya uyarlayabiliyorum. Bağlama çalmak benim için bir aşktır. Hiçbir zaman bırakacağım bir şey değildir. Hem oto motor tamirciliğini sürdüreceğim hem de bağlama çalmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.