Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen ve muhtar seçimi yapıldı

Kaymakam Ümit Altay’ın başkanlığında Şehit Ömer Halis Demir Kültür merkezinde gerçekleştirilen toplantıda birliğin yeni dönem üyeleri seçildi.

Divan Başkanlığını Kaymakam Ümit Altay’ın yaptığı kurulda, Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin yeni dönem üyeliği için il genel meclis üyelerinden 4, muhtarlardan da 3 kişi aday oldu. 92 köy muhtarının oy kullandığı seçimde birlik üyeliğine 63 oyla Özkan Turunğ birinci sıradan seçilirken 26 oy alan Maşuk Sevim, Mehmet Emin Savcı ve Ekrem Varol arasında kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekimi sonucu, Ekrem Varol seçildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği muhtarlık üyesi içinse dört kişinin yarıştığı oylamada, Gençali Köyü Muhtarı Mehmet Ağlamaz 67 oyla, Hasandolu Köyü Muhtarı Mehmet Liyadin Kaya ise 48 oyla seçildi.