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08 Temmuz 2017 17:18

Mağal, Ağrı sağlığı için Ankara’da

Ağrı Sağlık-sen Başkanı Fevzi Mağal’ın Ankara görüşmelerinde, Ağrı için olumlu projeler çıktı.

Mağal, Ağrı sağlığı için Ankara’da

08 Temmuz 2017 17:18

Mağal, Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, Sağlık Kurum Başkanı Dr. Hasan Aydın,  Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Tahiroğlu ile Ağrının Sağlık Sorunları hakkında ziyaretler ve çalışmalar yaptı.


Ağrı ’daki PDC (Personel Dağılım Cetveli ) ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Mağal, Ağrı’da PDC (Personel Dağılım Cetveli ) puanların artırıldığını, Bu şekilde Ağrı’da daha çok sağlık çalışanı geleceğini söyledi.


Mağal; "Sağlık çalışanlarımızın daha iyi şartlarda hizmet vermesi ve halkımızın daha hijyenik ve kaliteli hizmet alması için Ağrı ve ilçelerinde Sağlık Ocaklarının’da ASM/TSM ’lerin fiziki şartlarını iyileştirmesi, bakım onarımlarının yapılması için Kurum Başkanlarımızdan bir takım sözler aldık.


Vekil - Ebe Hemşire ve Aile sağlığı Çalışanlarımızla ilgili projelerimizde yine yetkili kurumlarca desteklendi." dedi.




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