Bu Anayasa’da etnisitenin kavram olarak geçmemesi lazım. 80 milyon ortakların oluşturduğu eşit vatandaşların oluşturduğu bir ülke inşa etmemiz lazım. AK Parti bu iradeye sahip, ama bizim şu anda bu yeterliliğimiz yok. Biz bu alanda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde bulunan kafeteryada gerçekleştirilen programa Ağrılı olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ve Başımi aşireti temsilcileri katıldı.

Programda ilk olarak konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, ‘Başımi’ ailesine AK Parti’yi 1 Kasım’da ve 16 Nisan’da yapılan referandumda AK Parti’ye yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür etti. Ağrı’nın temel sorunlarını hallettiklerini söyleyen Milletvekili Gökçe, "Ağrı’nın en önemli sorunlarının başında doğalgaz geliyordu, bu sene doğalgazı sadece Ağrı merkezde değil, Doğubayazıt’a da alacağız. Bir sonraki yılda inşallah diğer ilçelerimizi doğalgazla buluşturacağız. 30 yıllık enkaz olan 51 milyonluk Kağızman yolunun ihalesi yapıldı. Şu anda orada çalışmalar devam ediyor, buraya kadar geliyor. Doğubayazıt’ta bölünmüş yolun platformu hem genişletme hem DSK ile bu hizmetleri yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağrı’da ilin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını dile getiren Gökçe, birilerinin kendilerinin paçasından tutarak yürümelerini istemediklerini savundu. Son günlerde Ağrı’da vekil bürokrat ilişkisinin konuşulduğunu ifade eden Gökçe, “Ben milletin hakkını koruyacağım. Benim bir alanım, bir sınırı var. Hepimiz köylü çocuğuyuz, sizin tarlanıza biri müdahale ettiği zaman siz buna fırsat verir misiniz? Vermezsiniz kavga edersiniz. Benim yaptığım şey milletin hakkını ve hukukunu korumaktır. Biz siyaset yapıyoruz, ben siyasilerden rol çalmaya izin veremem, benim rolüm var, bu rolü ben yapacağım. Benim teşkilatım ve il başkanlığım yapacaktır. Başkası yapamaz, herkesin alanı var, herkes kendi alanında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmalıdır, yapmak durumundadır. Her kim kalkıp da sınırını aşarsa farklı rollere girerse, tribünlere oynarsa biz bunlara fırsat vermeyiz. Yapılan hizmetler AK Parti hizmetleridir. Yıllardır biz hizmet siyaseti yaptık. Yapılan bütün hizmetler AK Parti’nindir. Birileri kalkıp ta ‘Bunu ben yaptım’ derse biz buna karşı çıkarız” şeklinde konuştu.

Programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise, Ağrı’da olmaktan mutluluk duyduğunu ve programa katılan akrabalarına teşekkür etti. AK Parti’nin 15 yılda ülkede büyük adımlar attığını anlatan Duman, “Demokratik kazanımlar Türkiye’de özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması bir lütuf değildir. Olması gereken bu, biz olması gerekeni yaptık. Türkiye’de Cumhuriyet kurulduğunda bu milletin çocukları yani dedelerimiz cepheden cepheye koşmuşlardı. 318 yıldır zaten devletten uzaklaştırılmışlardı. Dedelerimiz cepheden cepheye koştular ve kanları pahasına Anadolu coğrafyasını kendilerine yurt edindiler. Türkiye kurulduğunda 13 milyon nüfusu olan ve büyük bir bölümü kadınlardan oluşan yüzde 15’lik kısmı da ecnebi olan, gazilerin, topalların ve sakatların var olduğu çok az da eli kalem tutan insanların olduğu bir coğrafyaydı. Lozan Barış Anlaşması ile bize dayatılan bir Cumhuriyet vardı, bizim büyüklerimiz de o şartları kabul etmek zorundaydılar. Böyle bir şartlar altında Cumhuriyet kuruldu. Bize Cumhuriyet’i kurduranlar bir lütuf gibi sunanlar bizden özgürlükler konusunda bazı tavizler aldılar. Bu vatanın gerçek sahipleri yani Kürtlerin dilini engelleyip Kürtçe konuşmayı yasakladılar. Türkiye’de fitne ve fesat olsun diye bunu yaptılar. Türkiye’de Kürtçe konuşmak yasakken Gürcüce, Lazca konuşmak da yasaktı. Türkiye’de biz babalarımızın verdiği vergilerle yapılan okullarda kız kardeşlerimizi okutamadık. Bizim babalarımızın verdiği vergilerle yapılan okullarda maalesef biz kendi inancımızı öğrenemedik” diye konuştu.

Yaman, “80 milyonluk güçlü bir ülkeyiz. Daha güçlü olmak için de tam demokratik Anayasa yapmamız lazım. Bu Anayasa’da etnisitenin kavram olarak geçmemesi lazım. 80 milyon ortakların oluşturduğu eşit vatandaşların oluşturduğu bir ülke inşa etmemiz lazım. AK Parti bu iradeye sahip, ama bizim şu anda bu yeterliliğimiz yok. Biz bu alanda çalışmalar yapıyoruz, inşallah bunu da başaracağız” değerlendirmesinde bulundu.