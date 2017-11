MS hastası öğretmene öğrencileri sahip çıktı

Ağrı İmam Hatip Lisesinde yıllarca meslek dersi öğretmenliği yapan Sefa Altun (52) 2004 yılında yakalandığı MS hastalığı nedeniyle malulen emekliye ayrıldı. Hastalığın ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre eşi ve çocuğu tarafından terk edilen Sefa öğretmen, oldukça zor günler yaşadı. Maaş kartı bir yakını tarafından alınan Sefa Altun’un durumu öğrenen öğrencileri Sefa öğretmeni kısa sürede bularak Ağrı’ya getirdi. Ağrı’da özel bir bakımevine alınan Sefa öğretmene öğrencileri ‘Öğretmenler Günü’ dolayısıyla sürpriz yaparak mesai arkadaşı Ağrı Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ile birlikte ziyaret etti.

"Hastalığa direniyorum"

Ellerinde çiçeklerle Sefa öğretmenin odasına çıkan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve öğrencileri hasta yatağında yatan öğretmenlerinin ellerinden öpüp, çiçekler vererek ‘Öğretmenler Günü’nü kutladı. Eski öğretmen arkadaşı olan Milli Eğitim Müdürü ve öğrencilerini karşısında gören Sefa öğretmen duygu dolu anlar yaşadı. Tüm öğrencilerine teşekkür ve dua eden Sefa Altun "Sizler çok vefalı öğrencilersiniz. Ben çok kötü günler yaşadım. Ama sizler bana kucak açtınız. Sizlerle gurur duyuyorum. İnşallah Allah sizleri cennetine koyar ve beni de sizlere komşu eder. Sayın Cumhurbaşkanımıza yeniden minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu bakımevleri bugüne kadar yoktu, değerli müdürüm bilir ne şartlar altında okuduk, aç, susuz. Yüce Allah hiçbir zaman sizin eksikliğinizi vermesin. Ben hepinizden sonsuz razıyım. Ben en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarım, müteşekkirim. Bize bu imkanları verdiği için. Sizlerle iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Birçok kimse sakat, konuşamıyor, ama ben sizlerin varlığıyla direniyorum. Sizlerle gurur duyuyorum, Allah sizlerden razı olsun" dedi.

"Hocamıza her zaman sahip çıkacağız"

Ağrı İmam Hatip Lisesinde Sefa Altun ile birlikte yıllarca görev yaptıklarını belirten Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Sefa öğretmenin herkese örnek bir kişilik olduğunu söyledi. Sefa Altun’un bu devlete ve millete yararlı öğrenciler yetiştirdiğini ve bunun örneğini bir kez daha gördüklerini dile getiren Turan, "Sefa Altun hocamla yıllarca Ağrı İmam Hatip Lisesinde çalıştım. Çok saygıdeğer bir insandı, Allah işini rast getirsin, hayırlı şifalar versin. Bir hastalığa yakalandı daha sonra emekli olmak zorunda kaldı. Sağ olsun öğrencilerimiz ulaşmış kendilerine, yardımcı olmuşlar buraya kadar getirmişler. Haberimiz oldu biz de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gelip kutlayalım dedik. Allah hayırlı şifalar versin diyorum. Onun duaları öğrencilerinin, bizlerin, bütün insanlığın ve Cumhurbaşkanımızın üzerine olsun. Devletimiz sosyal devlet oldu, gerçekten sakat olanı, yaşlı olanı, öksüzü, yetimi barındırır hale geldi. Bu bakım merkezimize geldiğimizde bunu gördük, insanların üzerinde perişanlık yok, zavallılık yok, herkesin üzerinde bir gülümseme var. Ondan dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Sefa hocama da Allah’tan şifalar diliyoruz. Buranın yöneticilerine ve sahiplerine de söylüyoruz, biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman Sefa hocamızın yanındayız. Ufak bir sıkıntısında bize aramaları yeterli olur. Biz de inşallah ona en kısa zamanda ulaşacağız. Onun sıkıntıları ile hem biz hem de öğrencilerimiz birlikte gidermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Öğrencileri Sefa öğretmeni yalnız bırakmayacak"

Sefa Altun’un öğrencilerinden biri olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Ağrı İl Müdürü Kenan Engin, Sefa öğretmenin kendileri için çok önemli olduğuna değindi. Durumu öğrendiklerinde tüm öğrencilerin Sefa öğretmen için seferber olduğunu anlatan Engin "Sefa hocamızın öğrencileri olarak bugün ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ vesilesi ile kendisini burada ziyarete geldik. Tabi bizim dışımızda Ağrı’da İmam Hatip Lisesinde okuyup Sefa hocanın emekleri ile yetişen birçok öğrencisi kendisini biliyor, takip ediyor. Hocamızın bize çok özel emekleri var. Büyük emekleri var, fakat bir rahatsızlık geçirdi, uzun süredir bu rahatsızlık ile mücadele ediyor. Fakat hamdolsun iradesini ve tevekkülünü hiç kaybetmedi. Biz de öğrencileri olarak ondan her zaman öğretmenliği döneminde de şuan hastalığı döneminde de bu anlamda kendisini her zaman örnek alıyoruz. Bizler de ‘Öğretmenler Günü’ vesilesi ile kendisini ziyaret edelim dedik. Allah kendisine acil Allah şifalar versin. Allah bütün öğrencilerinden ve arkadaşlardan razı olsun. Her zaman Sefa hocayı takip ediyorlar, yanındalar. Bu vesile ile sizlere de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.