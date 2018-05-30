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30 Mayıs 2018 13:28

Özel Eğitim Öğrenciler TUBİTAK Fuarında

Ağrı Özel Eğitim Uygulama Merkezi özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan toplam 10 proje TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında sergilendi.

Özel Eğitim Öğrenciler TUBİTAK Fuarında

30 Mayıs 2018 13:28


TUBİTAK Bilim Fuarı’nın açılış konuşmasını yapan Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Yılmaz Adan, bilim fuarında öğrencilerin birbirinden farklı projeleri başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti. Özel eğitim öğrencileri birbirinden güzel projelere imza attığı 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgi gördü.


Açılışı sonrası stantlarda hazırlanan projeler gezildi. Yapılan çalışmaları yerinde gören davetliler, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ise, emeği geçen tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.




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