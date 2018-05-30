Özel Eğitim Öğrenciler TUBİTAK Fuarında

TUBİTAK Bilim Fuarı’nın açılış konuşmasını yapan Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Yılmaz Adan, bilim fuarında öğrencilerin birbirinden farklı projeleri başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti. Özel eğitim öğrencileri birbirinden güzel projelere imza attığı 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgi gördü.

Açılışı sonrası stantlarda hazırlanan projeler gezildi. Yapılan çalışmaları yerinde gören davetliler, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ise, emeği geçen tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.