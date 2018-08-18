Patnos Polisinden Kurban Satıcılarına ’Sahte Para’ uyarısı

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Patnos merkezde kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı yerlerde, kurbanlık satan esnafa yönelik, ’kurbanlık alışverişinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olun’ konulu, içeriğinde sahte parayı anlamanın yollarının da anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, bilgilendirme çalışmaları sırasında, sahte paranın nasıl anlaşılacağını uygulamalı olarak gösterirken, banknotlardaki tasarımın, holografik şekillerin ve kabartmaların dikkatlice incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca hırsızlık konusunda da vatandaşların kendi önlemlerini alarak yüklü miktardaki paralarını üzerilerinde taşımamaları ve paralarını bankaya yatırmalarını söyledi.

Kurban satıcılarınca büyük ilgi gören çalışmanın sonucunda sahte parayı anlama yöntemlerine ilişkin broşürler de verildi. Ekipler, satıcılara iyi bir bayram geçirmelerini dileyerek şüphelenilen kişilerin ve araçların polise bildirilmesini istedi.