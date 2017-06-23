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23 Haziran 2017 15:29

Sadaka taşı Derneği Ramazan ayı yardımları devam ediyor

Ramazan ayı çalışmaları kapsamında Uluslararası insani yardım kuruluşu İslamic Relief ve Sadaka taşı Derneği, Ağrı’da yardım kolileri dağıttı.

Sadaka taşı Derneği Ramazan ayı yardımları devam ediyor

23 Haziran 2017 15:29


Ramazan Ayı’nın başlamasıyla birlikte farklı coğrafyalarda Ramazan Yardımlarını birçok ülke olmak üzere Ağrı İlinde de ihtiyaç sahibi ailelere Uluslararası insani yardım kuruluşu İslamic Relief ve Sadaka taşı Derneği tarafından ailelere gıda yardımı yapıldı. Sadaka taşı Derneği, bu yıl “Kardeşim Orucunu Açtın mı?” sloganıyla başlattığı kampanya ile mazlumlara umut olmaya devam ediyor.


Bu çerçevede Türkiye Ramazan Yardımları kapsamında Sadaka taşı Derneği ve Almanya İslamic Relief yardım kuruluşu Türkiye’de 1200 adet kumanya dağıtımları gerçekleştirdi.


Bu dağıtımların yapıldığı Ağrı’da toplamda 100 adet kumanya dağıtımı yapıldı. Ağrı Merkez ve köylerinde yaşayan ailelere toplamda 100 adet kumanya dağıtımı Ağrı İnsani Hareket Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ( İHYAD ) ile beraber yapılan koordinasyonla gerçekleştirildi.




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