Şehit Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman’da PKK’lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Doğan’ın naaşı Adıyaman’da düzenlenen törenin ardından uçakla Ağrı’ya getirildi. Şehit Doğan için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Şehit Doğan’ın naaşı uçaktan alınarak silah arkadaşlarının omzunda katafalka konuldu. Şehidin özgeçmişi okunarak İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından dua edildi. Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracına konularak baba ocağı olan Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyüne getirildi.

Şehit Doğan’ın naaşı cuma namazını müteakip kılınan namazın ardından helallik alınarak gözyaşları içerisinde köy mezarlığında defnedildi.