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04 Ocak 2017 16:12

Soğuk hava nedeniyle memleketini terk ediyor

Soğuk hava nedeniyle memleketini terk ediyor

04 Ocak 2017 16:12

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dondurucu soğuklardan bunalan vatandaş ilden göç etme kararı aldı.
Yaklaşık 4 yıl önce aşırı sıcak nedeniyle Siirt’ten memleketi Ağrı’ya dönen Cemil Zeren (35), şimdi de aşırı soğuk nedeniyle ilden göç etme kararı aldı. Doğubeyazıt’ın Uluyol Mahallesi’nde oturan ve aşırı soğuktan bıkan Zeren, evin yakınında kurduğu marketin camına "Dondurucu soğuklardan dolayı bu dükkan devren kiralıktır" yazısı astı. Hava sıcaklığının eksi 20-25 derecelerde olduğu ilçede artık yaşayamayacağını dile getiren 4 çocuk babası Zeren, "Ben önceleri Siirt’te yaşıyordum. Orası çok sıcak olduğu için memleketime dönerek bu dükkanı yeğenimle birlikte açtık. Fakat bu sefer de aşırı soğuklar olunca tekrar Siirt’e gitmek için dükkanımı devrediyorum. Çünkü burada bütün meyvelerimiz, eşyalarımız bozuluyor. Bu yazıyı da gerçekçi olsun diye yazdım. Herkes ‘kiralık’ yazıyor ama kimse sebebini söylemiyor. Benim satışlarım çok güzel ama soğuklardan dolayı devrediyorum. Marketi devretme sebebimi yazmam insanların dikkatini çekiyor. Hatta gelip bizi tebrik edenler bile oluyor. Bu aşırı soğuklar nedeniyle burayı devredip ailemle birlikte tekrar Siirt’e gideceğim" dedi.



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