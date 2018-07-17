Tehlikeye aldırış etmeden nehirde yüzüyorlar

Son zamanların en sıcak Temmuz ayının yaşandığı Ağrı’da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Sıcak havalar yediden yetmişe herkesi olumsuz etkilerken, sıcaktan bunalan çocuklar Yüzüncü Yıl Mahallesi’nden geçen ve Fırat Nehri’nin en önemli kollarından biri olan Murat Nehri’ne girerek serinlemeye çalışıyor. Yaşları 10-15 arası değişen çocuklar güneşten korunmak ve serinlemek için Murat Nehri’nin yolunu tutuyor. Son bir haftadır her gün öğle saatlerinde nehre gelen çocuklar akşam saatlerine kadar yüzüyor. Zaman zaman nehrin derin yerlerine de ilerleyen çocuklar tehlikeye aldırış etmeden yüzmeye devam ediyor. Kalabalık bir şekilde nehre giren çocuklar renkli görüntüler oluşturuyor. Takla atarak ve art arda nehre koşarak giren çocuklar yüzmenin tadını çıkarıyor.

Havaların Ağrı’da oldukça sıcak olduğunu dile getiren çocuklar sıcaklıkların 40 dereceyi geçtiğini söyledi. Sabah saatlerinde top oynadıklarını belirten çocuklar, havaların çok bunaltıcı olduğunu bu yüzden vakitlerinin çoğunu Murat Nehri’nde yüzerek geçirdiklerini ifade etti.