Tekstil Kent Ağrı’da 5 bin kişiye iş istihdamı sağlayacak

Söz konusu proje tamamlandığında 5 bin kişiye iş imkânı sağlanacak.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Suçatağı bölgesinde yapılacak olan Ağrı Tekstil kente Projesi temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninden sonra konuşan Vali Elban, kentin kalkınmada öncelikli 6. Bölgede bulunduğunu söyledi. Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman’ın da aynı bölgede olduğunu hatırlatan Elban, İstanbul ve Bursa’daki yatırımcılara Ağrı’ya yatırım yapın dediklerinde Ağrı’yı dezavantajlı görüp başka illeri tercih ettiklerini ifade etti. Elban, “Biz yeri size veriyoruz. Bina yapıyoruz. Elektrik, su doğalgazı hepsini ayağınıza getiriyoruz. Sadece siz içerisine makinelerini getirip koyuyorsunuz’ önerisiyle gittik. Bu işle iştigal eden Ağrılı hemşerilerimizi başta olmak üzere ilgi göstermeye başladılar. Yaklaşık 258 dönümlük alanı Tekstil Kent’e ayırdık. Yatırımcılara ise 50 bin metrekare kapalı alan yapacağız” dedi.

Mutabakat sağlayan ve Ağrı’ya hemen geleceklerini söyleyen yatırımcılara yaklaşık 16 bin metrekarelik ilk etabın bugün temelini attıklarını kaydeden Elban, “Kısmet olursa bu etap belli bir aşamaya geldiğinde yeni talep sahipleri içinde ikinci etabı yapalım ve yatırımcıların hizmetine sunalım istiyoruz. Şu temelini attığımız yerde yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. Buranın tamamındaki 50 bin metrekarelik alanda yapılacak tüm tesisleri faaliyete geçirirsek atölyelerde çalışacak kişi sayısı 5 binin üzerinde olacak. Ağrı kökenli uluslararası düzeyde tekstil işiyle uğraşan hemşerilerimiz var. Onlarında ilgisini olduğunu biliyoruz. Sürekli soruyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde bu alanı doldururuz diye tahmin ediyorum. Buraya gelen firmaların hepsi icraata yönelik çalışan uluslararası firmalar” ifadelerini kullandı.