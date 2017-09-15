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15 Eylül 2017 09:54

Traktörlerle tezek satabilmek için günlerdir bekliyorlar

Ağrı’da köylerde vatandaşlar tarafından hayvan gübrelerinden elde edilerek traktörlerle satılmak için kent merkezine getirilen tezekler günlerdir alıcı bulamıyor.

Traktörlerle tezek satabilmek için günlerdir bekliyorlar

15 Eylül 2017 09:54


Bir zamanlar vatandaşların kışlık yakacak olan tezek satın alabilmek için aylarca köy köy dolaştığı Ağrı’da, köylerden getirilen tezekler satılamıyor. Çevre köylerde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, hayvan gübrelerinden elde ettiği tezekleri satmak için traktörlerin römorklarına doldurduktan sonra kent merkezinde bulunan 29 Ekim Caddesi’nde boş bir alana getiriyorlar. Burada traktörleri ile günlerce bekleyen tezek satıcıları çoğu zaman tezekleri satamadan akşamleyin evlerinin yolunu tutuyorlar. Tezekleri kışın hayvan gübrelerinden elde edip yazıp kuruttuktan sonra römorklara doldurup kent merkezinde mahallelerde yaşayan vatandaşlar için satmaya çalıştıklarını söyleyen tezek satıcıları, tezeklerin römork fiyatının 120 liradan alıcı beklediğini belirttiler.




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