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19 Mayıs 2018 15:56

Tutak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı

Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 99.

Tutak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı

19 Mayıs 2018 15:56

yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.


İlk Tören 15 Temmuz Şehitler Meydanında, Gençlik Spor Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlandı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programa Tutak Belediyesi Konferans Salonunda devam edildi. Kutlamalar, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Kutlamalar, ilçede bulunan okullar arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle kutlamalar son buldu.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına, Tutak İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Erkan İsa Erat, Kurum, amirleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.




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