Tutak’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Atatürk Anıtı’na Çelenk Konulması ile başlayan kutlama programına,Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan V. Erkan İsa Erat, Cumhuriyet Başsavcısı Sevgi Sarı, Hakim Hatice Gökbel, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Özdemir , İlçe Jandarma Komutanı Alican Şenay,İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Tutak Belediyesi Konferans salonunda devam eden program Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlan ve önemini belirten konuşmaların ardından Öğrenciler tarafından hazırlanan slayt gösterisi ve ’Öğretmenler Günü’ temalı skeç büyük alkış topladı. Şiirler, Koro ve Oratoryo gösterileri yapıldı. Öğretmenler Gününü Öğretmenlere hediyeler verildi. Staj Görevlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlerin yemin törenlerinin ardından etkinlik son buldu.