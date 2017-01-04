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04 Ocak 2017 14:46

U-19 ligi 14-15 Ocak tarihlerinde başlayacak

U-19 ligi 14-15 Ocak tarihlerinde başlayacak

04 Ocak 2017 14:46

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Altyapı Ligleri Sorumlusu Erol Yıldırım, 19 yaş ve altı sporcuların mücadele edeceği U-19 Ligi’nin 14-15 Ocak tarihleri arasında başlayacağını söyledi.
Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Altyapı Ligleri Sorumlusu Erol Yıldırım, “Kulüplerimizin mali imkanlarını zorlamadan, tertip komitesi kararı ile 9 takımımızı Ağrı ASKF’nin renkleri olan mavi ve beyaz olmak üzere iki gruba ayırdık. Bu gruplardan ligi ilk iki sırada tamamlayan takımlarımız çapraz eşleşme ve eleme usulü karşı karşıya gelecekler. Şampiyon olan takım Ağrı’yı U-19 Ligi’nde temsil edecek“ dedi.
Altyapının olmazsa olmaz olduğunu da söyleyen Yıldırım, "Futbol’da altyapı faaliyetleri, amatör futbolun olmazsa olmazları arasındadır. Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon her kulübün mutlaka bir altyapı kategorisinde futbol oynamasını zorunlu kılıyor. Bu zorunluluk ilerleyen yıllarda Ağrı futboluna da olumlu bir şekilde yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.



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