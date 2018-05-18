Vali Elban: “100 milyon lira üzerinde asfalt çalışması yapıyoruz”

Çalışmalarımız sezon boyunca devam edecek ve Köydes ile İl Özel İdaresi tarafından 100 milyon liralık asfalt çalışması yapıyoruz” dedi.

Ağrı’da ki yerel ve ulusal basın mensupları ile valilik binası toplantı salonunda bir araya gelen Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban kentte yapılan ve yapılma aşamasında olan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorunlarını da yanıtlayan Vali Elban, havaalanı yolu üzerinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yaptıklarını söyledi. Elban, hurdacıların şehrin dışına taşınacağını ve galericilerinde 10 gün içerisinde ihalelerinin yapılacağını ifade etti. Belediye binasının da bulunacağı kent meydanı çalışmalarına başladıklarını kaydeden Elban, “Ordu evinin yerini aldık belediyeye geçti. Bu yıl içerisinde ordu evini yıkıp meydana çevireceğiz. En büyük hayalim şehre meydan kazandırmaktır. Yaz süresince yıkım ve taşımayı gerçekleştireceğiz. Ağrı Park projesine başladık. Son bahara kadar içerisinde kafe ve restaurantların olduğu parkın açılışını öyle veya böyle gerçekleştireceğiz” dedi.

‘Bu yıl içerisinde ordu evini yıkıp meydana çevireceğiz’

Dörtyol Kavşağı’nda alt geçit çalışmasının seçimden bir gün sonra başlayacağını anlatan Elban, havaalanı yakınlarda jeotermal çalışmasında 762 metre derine indiklerini ve sıcak su bulmaya yakın olduklarını belirtti. Alışveriş Merkezi için önümüzdeki hafta ihaleye çıkacaklarını ifade eden Elban, “AVM süreci uzun sürdü. Tapu devri imzaları atıldı. Biz önümüzdeki hafta içi ihale ilanına çıkacağız. Terminalin yanında yapacağız. Yeni yapılacak valilik binası için proje tamamlanıyor, ödeme hazır. İshak Paşa Sarayı mimarisini örnek alarak DSİ sahasında yapmayı düşünüyoruz. İl Özel İdaresi binasını da aynı yerinde yapmayı planlıyoruz. Onunda ihalesi yazın yapılacak” ifadelerini kullandı.