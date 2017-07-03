Vali Elban Belediye Başkan Vekilliğine başladı

Ağrı Belediyesini ziyaret een Vali Elban bura basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kararla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini söyledi.

Ağrı halkına hizmet etmek için çalışacaklarını dile getiren Elban, “Halkımızın temel belediye hizmetleri ve diğer belediyeden beklentilerini karşılamak için hizmetlerden herhangi bir zafiyet oluşmaması için arkadaşlarımız ile birlikte Ağrı halkımıza hizmet etmeye çalışacağız. Genel anlamda ilin ihtiyacı olan projeler devam edecektir. Onun haricinde her hangi bir kaynak israfına neden olmadan ihtiyaca göre tekrar revize edileceklerde olunabilir, ama şu aşamada başlayan işlerin devamında her zaman kamu yararı vardır. Aksi takdirde bir kamu zararı oluşur” dedi.