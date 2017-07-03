Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 07:48

Vali Elban Belediye Başkan Vekilliğine başladı

Resmi Gazetede Yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ağrı’ya atanan Vali Süleyman Elban, İçişleri Bakanlığınca görevlendirildiği Belediye Başkan Vekilliği görevine bugün başladı.

Vali Elban Belediye Başkan Vekilliğine başladı

03 Temmuz 2017 07:48


Ağrı Belediyesini ziyaret een Vali Elban bura basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kararla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini söyledi.


Ağrı halkına hizmet etmek için çalışacaklarını dile getiren Elban, “Halkımızın temel belediye hizmetleri ve diğer belediyeden beklentilerini karşılamak için hizmetlerden herhangi bir zafiyet oluşmaması için arkadaşlarımız ile birlikte Ağrı halkımıza hizmet etmeye çalışacağız. Genel anlamda ilin ihtiyacı olan projeler devam edecektir. Onun haricinde her hangi bir kaynak israfına neden olmadan ihtiyaca göre tekrar revize edileceklerde olunabilir, ama şu aşamada başlayan işlerin devamında her zaman kamu yararı vardır. Aksi takdirde bir kamu zararı oluşur” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
AĞRI NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:24
  • Güneş :04:38
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:21
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!