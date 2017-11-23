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23 Kasım 2017 16:41

Vali Elban, İran’da 83. Alt Güvenlik Komite toplantısına katıldı

Türkiye ile İran sınır illeri arasındaki 83.

Vali Elban, İran’da 83. Alt Güvenlik Komite toplantısına katıldı

23 Kasım 2017 16:41

Alt Güvenlik Komite toplantısı İran’ın Maku kentinde gerçekleşti.


Türkiye ve İranlı yetkililer, Ağrı Valisi Süleyman Elban ile Maku Fermandarı Şahin Alizadeh başkanlığında 83. Alt Güvenlik Komite Toplantısında İran’ın Maku kentinde için bir araya geldiler.


İki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıya, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Urumiye Başkonsolos Vekili Lazgin Sevgin, Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Iğdır İl Emniyet Melih Ekici, Gürbulak Gümrük Müdür Vekili Osman Bölükbaşı Dara ile İranlı mevkidaşları katıldı.


Toplantıda bir konuşan Vali Elban, ‘’İki dost ve komşu Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Devletleri bilhassa serhat illeri Ağrı ve Maku şehirlerinin müşterek sınırlarında güvenlik, asayiş, ticaret, kültürel, sosyal vb. alanlarda işbirliğinin önceki mevkidaşlarım döneminde olduğu gibi benim çalışma dönemimde de aynı şekilde devam edeceğini, ülkelerimiz arasında ki ticari faaliyetlerin hedeflenen potansiyel hedefine ulaşması hususunda gerekli gayretli çalışmanın karşılıklı olarak yürütülebileceğine olan inancımı belirtmek isterim. Gerçekleştirmekte olduğumuz bugünkü 83. Alt Güvenlik Komite toplantımızın iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkilere, bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın asayiş, huzur ve refahlarına olumlu katkılar sağlayarak, ülkelerimize yönelik terör faaliyeti yürüten bölücü örgüt unsurları ile en iyi şekilde mücadele için karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz bir toplantı olmasını temenni ediyorum” dedi.




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