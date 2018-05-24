Vali Elban şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban eşi Beyza Elban ile birlikte Ordu Evi’nde şehit aileleri ile gaziler ve yakınları için verilen iftar yemeğine katıldı. Programa katılanlarla tek tek tokalaşıp çocuklarla yakından ilgilenip sohbet eden Elban, iftardan sonra yaptığı konuşmada ramazan ayının kardeşliğin birliğin, beraberliğin ve manevi duyguların zirveye çıktığı bir ay olduğunu söyledi. Bu memlekete için gözünü kırpmadan en değerli varlıklarını feda etmiş insanlarla aynı sofrada buluşmanın kendileri için şereflerin en şereflisi olduğunu belirten Elban, “Biz burada huzur içerisinde bu güzel iftar sofrasında bulunurken bu memleketin müdafaası için huzuru için mücadele eden askerimizi, polisimizi güvenlik korucularımızı tüm güvenlik mensuplarımızı rabbim inşallah muhafaza eylesin. Onların ayağına taş değdirmesin inşallah. Bu ramazan vesilesi ile rabbim bizlerin birliğini, dirliğini ve ağzımızın tadını bozmasın ve kötülere fırsat vermesin diye temenni ediyorum” dedi.