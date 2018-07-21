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21 Temmuz 2018 16:22

7 metrelik kuyuya düşen yavru köpek AFAD tarafından kurtarıldı

Aksaray’da 7 metrelik kuyuya düşen yavru köpek, AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu mahsur kaldığı kuyudan kurtarıldı.

7 metrelik kuyuya düşen yavru köpek AFAD tarafından kurtarıldı

21 Temmuz 2018 16:22


Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesi Kaputaş Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Yaya’nın (35) müstakil evinin bahçesinde su için açılan kuyuya yavru köpek düştü. Bir süre yavru köpeği kurtarmak isteyen ev sahibi köpeği kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine intikal ederek yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat boyunca zorlu bir kurtarma mücadelesi veren AFAD ekipleri, dar ve 7 metre derinliğindeki kuyuya inemeyince özel köpek yakalama aparatı kullanarak yavru köpeği sağ salim kurtardı. Sevimli köpek yeniden özgürlüğüne kavuşurken, ev sahibi ve vatandaşlar AFAD ekiplerine teşekkür etti.




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