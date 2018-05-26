AFAD’dan ilçe belediyelerine kurtarma teçhizat desteği

AFAD, ilçelerde ve ilçelere yakın bölgelerde meydana gelebilecek kaza, doğal afet gibi olaylarda arama ve kurtarma çalışmalarında yaşanan zaman kaybını önlemek ve kısa sürede ulaşmak amaçlı başlattığı destek projesi kapsamında ilçe belediyelerine arama kurtarma malzemesi desteği sağlıyor. Konuyla ilgili bilgiler veren AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, meydana gelebilecek kaza ve doğal afetlerde 1 dakikanın bile çok önemli olduğunu belirterek, bu maksatla ilçe belediyelerine arama kurtarma malzemesi desteği sağladıklarını söyledi. Aksaray merkezden ilçede yaşanan bir olaya gitmek için yola çıkıldığında AFAD ekiplerinin ulaşmasına kadarki sürede ilçe belediyelerimizin itfaiye ekiplerinin duruma müdahale edeceğini belirten Türkmen, böylelikle zaman kaybının önleneceğini ve o bir dakika da bile bir can kurtarılabileceğini kaydetti. Bu kapsamda AFAD tarafından alınan malzemelerin ilk olarak Ortaköy İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne teslim edildiğini belirten Türkmen, diğer ilçe belediyelerine destek sağlanacağını söyledi.