AK Parti Aksaray İl Başkanlığında bayramlaşma

Bayramlaşma programına, AK Parti Grup Başkanvekili ve Milletvekili İlknur İnceöz, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Başkanı Abdulkadir Karatay, bir önceki dönem milletvekili Nevzat Palta, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, merkez ve ilçe başkanları, parti yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşma yapan AK Partililer, tüm İslam Aleminin, Türk Milletinin Ramazan Bayramını kutlayarak nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlara kavuşma temennisinde bulundu. Milletvekilleri, belediye başkanı, il başkanı ve belde ile ilçe belediye başkanları tüm katılımcılarla tek tek bayramlaştı.