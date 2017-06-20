AK Parti heyeti Şehit Kazım Ayın ailesiyle iftar yaptı

Şehit Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Kazım Ay’ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesindeki baba evini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay ve yönetim kurulu üyeleri, aileyle birlikte iftar yaptı. Ziyaretten büyük mutluluk duyan şehit Kazım Ay’ın yakınları teşekkür ederken, İl Başkanı Abdulkadir Karatay, şehitleri ve yakınları hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyledi.

Başkan Karatay, “Eğer ki biz bugün burada huzur ve güvenli bir şekilde yaşam sürüyorsak, bu bayrağımız, topraklarımız, vatanımız ve bizler için gece gündüz demeden teröre karşı canlarını veren şehitlerimizin, canlarını ortaya koyarak yoğun mücadele veren askerimiz, polisimiz ve güvenlik güçlerimizin, gazilerimizin sayesindedir” dedi.

Başkan Karatay yemeğin ardından Şehit Kazım Ay’ın çocukları Yiğit ve Yusuf ile yakından ilgilenerek hoşça vakit geçirdi.