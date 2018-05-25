Aksaray’ın Eskil ilçesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen iftar programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, seçime sayılı günler kala Türkiye’ye ekonomik saldırılar yapıldığını söyledi. Bu tür saldırıların her dönem gerçekleştiğinin altını çizen İnceöz, “Biz 16 yıl boyunca tüm bu ekonomik, tarımsal, hayvancılık alanlarındaki gelişmelere, eğitimde, adaletteki gelişmeleri yaparken Türkiye’ye saldırılar hiç bitmedi. En son 15 Temmuz işgal girişimini yaşadık. Bugün de seçime gittiğimiz, seçime sayılı günler kala bu günlerde de hepinizce de malum ekonomik saldırılar devam ediyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bizi asla vatansız bırakamayacaklar. Vatanımıza ve ülkemize sahip çıkma konusunda dün olduğu gibi bugün de, yarın da aynı kararlılığı gösterecektir diyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemizin birlik ve beraberliğini katmerleştirmesini, daim kılmasını, kaim kılmasını ve ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar onları boşa çıkaracağımızı bir kez daha dile getiriyorum” diye konuştu.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ise yaptığı konuşmasında birliğin yaptığı çalışmalar ve Aksaray’ın hayvansal varlıkları hakkında bilgiler verdi. Eskil Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programa yüzlerce üreticinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, daire müdürleri ve köy muhtarları katıldı.