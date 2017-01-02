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02 Ocak 2017 17:40

Aksaray Belediyesi, karla mücadelede gece gündüz çalışıyor

Aksaray Belediyesi, karla mücadelede gece gündüz çalışıyor

02 Ocak 2017 17:40

Aksaray’da meydana gelen kar yağışı ile birlikte dış birimlerdeki tüm ekiplerini seferber eden Aksaray Belediyesi, kar ve buzlanma ile ilgili çalışmalarını gece gündüz ara vermeden sürdürüyor.
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ilgili başkan yardımcıları ve daire müdürlerine şehrin kar ve buzdan biran önce temizlenmesi konusunda talimat verdi. 120 kişiden oluşan belediye ekipleri, kamyonlar, greyderler, tuzlama araçları, kepçelerle, başta şehir merkezi olmak üzere şehrin her bölgesinde kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını yürütüyor. Kar ve buzlanma konusundaki çalışmalarını 3 gündür gece gündüz aralıksız sürdüren belediye ekipleri, dünde Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, valilik ek hizmet binası önü, sanayi köprüsü civarı, sanayi sitesi ve şehir merkezindeki tüm ana cadde ile sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.
Öte yandan, belediye yetkilileri, “Herkes evinin, işyerinin kapısının önünü temizleyerek hem ekiplerimize yardımcı olsun hem de şehrin temizliğine katkıda bulunsun” şeklinde vatandaşlara çağrıda bulundu.



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