Aksaray Belediyesi Mevlit Kandilinde lokma tatlısı ikram etti

Aksaray Belediyesi tarafından her kandilde vatandaşlara ikram edilen kandil simidi ve lokma tatlısı geleneğini önceki gün idrak edilen Mevlit Kandilinde devam etti. Aksaray Belediyesi, Peygamber Efendinin dünyaya teşrif ettiği bu önemli günde yatsı namazının ardından Ulu Cami, Somuncu Baba Cami, Cemalettini Aksarayi Cami ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde vatandaşlara tatlısı ikram etti. Vatandaşlar kendilerine ikram edilen lokma tatlıları nedeniyle Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti. Aksaray Belediyesinin Mevlit Kandili gecesinde 10 kişilik lokma tatlısı dağıttığı bildirildi.