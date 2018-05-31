Aksaray Belediyesi’nden 2. Kılıçaslan Bilgi Evi

Aksaray’ın ilk modern bilgi evi olan Adese karşısındaki Cemaleddin-i Aksarayi Bilgi Evi Aksaraylı kitapseverler tarafından büyük ilgi görünce, Başkan Haluk Şahin Yazgı’nın talimatıyla Ulu Cami karşısındaki parkın içine Sultan İkinci Kılıçaslan’ının adını taşıyan ikinci Bilgi Evi yapıldı. Çok yakında halkın hizmetine girecek olan Sultan İkinci Kılıçaslan Bilgi Evi, içinde binlerce kitabın bulunduğu eşsiz bir kültür hizmeti olma özelliği taşıyor. Bilgi evi kütüphanesinde Aksaray kitabevlerinde bulunamayacak kıymetli eserlere ulaşabilmek mümkün olacak. İsteyen herkes ödünç kitap alabilecek. Aksaray Belediyesinin hizmete sunduğu Bilgi evlerini mükemmel bir proje olarak değerlendiren Kitapseverler ve gençler bu hizmeti gerçekleştiren Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti.