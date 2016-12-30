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30 Aralık 2016 15:15

Aksaray beyaza büründü

Aksaray beyaza büründü

30 Aralık 2016 15:15

Aksaray’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerine kadar devam eden kar yağışı vatandaşları ve çiftçileri sevindirdi. Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte okulların tatil olmasının ardından kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.
Arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynayarak zaman geçiren Melek Sarı, "Aksaray’da çok güzel kar yağıyor. Biz de kartopu oynamaya geldik. Arkadaşlarımla kartopu oynuyoruz. Okullar da tatil. Buraya geldik kartopu oynamak için" dedi.
Öğrencilerden Sinem Söyken ise, "Arkadaşlarla kartopu oynamaya geldik. Okullar tatil. Çok mutluyuz" diye konuştu.
Adalet Nur Yıldırım’da, "Kar hiç yağmıyordu. Yağdığı için çok mutluyuz. İnşallah daha çok yağar ve bereketli olur" ifadelerini kaydetti.
Ramazan Yörük isimli vatandaş, "Memleketimize bereket yağdı. 10 senedir böyle bir kar görmedik. Çok şükür Allah’a. İnşallah devamını yaradan verir. Ekinlerimiz olur, buğdayımız olur, arpamız olur. Meyveler daha iyi olur. Sularımız daha bol olur" diye konuştu.
Ahmet Gümüşsoy isimli vatandaş da, aylardır yağışın olmadığını belirterek, "Köylü, vatandaş perişandı. Kar yağınca haliyle herkesin yüzü güldü. Bazıları ‘afet’ diyor ama aslında bereket. Karın afeti olmaz" dedi.
Kar yağışını beyaz altına benzeten Abdullaziz Güner de, mani söyleyerek sevinci dile getirdi.



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